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Красивые флэшмобы и марши: как проходит 22-е протестное воскресение в Беларуси
Источник материала: UDF
Зимний протест белорусов в январе 2021-го года / «Наша Нива»
Утренние марши прошли по столичному Зелёному Лугу, Боровлянам, Пулихова, Серебрянке, ЖК «Магистр».
В некоторых районах воскресные шествия сменили красивые флэшмобы. В Уручье и Копище люди вышли на балконы многоэтажек с БЧБ-флагами.
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10-го января жители Минска и других белорусских городов снова вышли на прогулки.
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