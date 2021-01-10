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Красивые флэшмобы и марши: как проходит 22-е протестное воскресение в Беларуси

10.01.2021 12:57 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Красивые флэшмобы и марши: как проходит 22-е протестное воскресение в Беларуси
Зимний протест белорусов в январе 2021-го года / «Наша Нива»
22-е воскресение после президентских выборов в Беларуси не стало исключением из правил — 10-го января жители Минска, окрестностей и других белорусских городов снова вышли на прогулки.

Утренние марши прошли по столичному Зелёному Лугу, Боровлянам, Пулихова, Серебрянке, ЖК «Магистр».

В некоторых районах воскресные шествия сменили красивые флэшмобы. В Уручье и Копище люди вышли на балконы многоэтажек с БЧБ-флагами.
 
Теги: Минск
 
 
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10-го января жители Минска и других белорусских городов снова вышли на прогулки.
 
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