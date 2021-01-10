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Коллаж: РБК-Украина

Традиции этого дня

Что нельзя делать в этот день

Главные приметы в Домочадцев день

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так 10 января добавьте в блюда черную соль и не ссорьтесь: что можно и нельзя делать в Домочадцев день Если 10 января пошел снегопад или густой иней, значит будет хороший урожай хлеба.

Как гласят церковные предания, в тот день епископ Анфим Никомидийский крестил и причастил всех верующих, которые не отступились от христианства и приняли мученическую смерть в огне.В народе дата получила название Рождественский мясоед или Домочадцев день, и была приурочена окончанию рождественского поста и святкам, во время которых было принято собираться всей семьей дома за богато накрытым столом, ходить в гости к друзьям и соседям с подарками и угощениями, устраивать многолюдные игры, гадать на желание, а юноши и девушки готовились к свадьбам.В этот день именины отмечают: Александр, Аркадий, Петр, Леонид, Игнатий.Чтобы члены семьи не знали ссор и приумножали достаток весь год, принято было добавлять в мясные и другие блюда четверговую (черную) соль.Верили, что загаданное в этот день желание обязательно сбудется. Бытовал такой «способ» ускорить реализацию задуманного: недалеко от дома на холме нужно воткнуть в землю палку или колышек с привязанным к ней платком или любой другой тканью, а делать это нужно, проговаривая про себя свою мечту.Считалось, что если сыграть свадьбу в Домочадцев день, то семейная жизнь молодоженов будет счастливая и долгая.Строго запрещалось в Домочадцев день заниматься швейными работами, а особенно плохой приметой считалось пришивание пуговиц. Верили, что нарушительницы еще очень длительное время не смогут избавиться от старых проблем.Нельзя в этот день спорить, ссориться и выяснять отношения, иначе нанесенные обиды на праздник могли обернуться длительными конфликтами.Если 10 января пошел снегопад или густой иней, значит будет хороший урожай хлеба.Если сегодня кошка спит весь день - жди оттепель.Если собака разлеглась на снегу - вскоре будет метель.Если 10 января воробьи громко чирикают, то скоро придет потепление.Если соль отсырела - готовьтесь к ненастью.