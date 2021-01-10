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Премьер-министр Финляндии — против ЧМ-2021 по хоккею в Минске

10.01.2021 12:57 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Премьер-министр Финляндии — против ЧМ-2021 по хоккею в Минске
Санна Марин против ЧМ-2021 по хоккею в Минске
Премьер-министр Финляндии Санна Марин высказалась о проведении чемпионата мира по хоккею 2021 года Беларуси. Она за то, чтобы перенести группу А чемпионата, которая должна играть в Минске, в другую страну.

«Я считаю, ЧМ-2021 не должен проводится в Минске. Ситуация с правами человека в Беларуси очень серьезная. Произошли насильственные аресты граждан, которые хотели реализовать свое избирательное право. Это крайне серьезная ситуация. Она требует решения и к ней нужно относиться таким же образом», — сказала Санна Марин.


«Лично я бы не стала проводить там соревнования. Но это не вопрос правительства Финляндии», — добавила премьер-министр Финляндии.


Финляндия последовательно выступает за перенос чемпионата мира по хоккею-2021 из Минска. Перед Новым годом в этом ключе высказался финский политик Калерво Куммола, который сейчас занимает пост вице-президента Международной федерации хоккея:

«Постепенно играть в Беларуси стало невозможно. Я настаивал на этом уже давно. Изначально я был один, затем меня поддержал датчанин. Постепенно давление стало нарастать. Фазель должен сказать Лукашенко правду: чемпионат мира на территории Беларуси невозможен».


Глава ИИХФ Рене Фазель в ближайшее время намерен совершить в Минск, чтобы поговорить с Александром Лукашенко о переносе чемпионата мира.
 
Теги: Минск
 
 
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Финляндия последовательно выступает за перенос чемпионата мира по хоккею-2021 из Минска.
 
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