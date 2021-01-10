Источник материала: UDF



Санна Марин против ЧМ-2021 по хоккею в Минске

«Я считаю, ЧМ-2021 не должен проводится в Минске. Ситуация с правами человека в Беларуси очень серьезная. Произошли насильственные аресты граждан, которые хотели реализовать свое избирательное право. Это крайне серьезная ситуация. Она требует решения и к ней нужно относиться таким же образом», — сказала Санна Марин.

«Лично я бы не стала проводить там соревнования. Но это не вопрос правительства Финляндии», — добавила премьер-министр Финляндии.

«Постепенно играть в Беларуси стало невозможно. Я настаивал на этом уже давно. Изначально я был один, затем меня поддержал датчанин. Постепенно давление стало нарастать. Фазель должен сказать Лукашенко правду: чемпионат мира на территории Беларуси невозможен».

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Премьер-министр Финляндии — против ЧМ-2021 по хоккею в Минске Финляндия последовательно выступает за перенос чемпионата мира по хоккею-2021 из Минска.