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Лукашенко: проект новой конституции может быть готов к концу года

10.01.2021 13:07 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Сегодня вечером состоится премьера интервью российской журналистки Наили Аскер-заде с Александром Лукашенко и его сыном Николаем. Отрывки этого интервью уже появляются в сети, их публикуют российские СМИ. В частности, стало известно, когда может быть готов проект новой конституции.

ТАСС со ссылкой на Лукашенко пишет, что проект новой конституции может быть готов к концу 2021 года. А его судьбу белорусы будут решать в ходе референдума.

Также в интервью Александр Лукашенко рассказал, что ему не мешает непризнание западными странами итогов августовских выборов:

— Мы выборы проводили, как и Россия, кстати, как и любое другое государство, для Беларуси. Это — наше внутреннее дело.

Он подчеркнул, что собирается расширять интеграционные процессы с Россией по всем направлениям, а белорусы испытывают братские чувства ко всем россиянам, а не только к русскому народу.

Дружеские чувства Лукашенко испытывает к Владимиру Путину. В интервью он заявил, что играет с президентом России в одной команде и в спорте, и в политике:

— Он подтвердил, что является не только моим другом, но и другом белорусского народа. Искренне.

Журналистка уточнила, кого еще Лукашенко может назвать среди своих друзей, но собеседник затруднился дать ответ:

— Тяжелый вопрос. Я над ним очень много раз задумывался, прихожу к выводу, что, наверное, нет.

При этом официальный Минск хочет и будет выстраивать отношения с новыми американскими властями в Вашингтоне. Хотят ли этого в США?

— Не хотят, так захотят, — последовал короткий ответ.

 
Теги: Минск
 
 
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Сегодня вечером состоится премьера интервью российской журналистки Наили Аскер-заде с Александром Лукашенко и его сыном Николаем. Отрывки этого интервью уже...
 
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