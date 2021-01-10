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Самый известный в стране фонарщик делает светлее улицы Бреста

10.01.2021 13:19 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Самый известный в стране фонарщик делает светлее улицы Бреста

На улицах Бреста светло и уютно, ведь уже 11 лет, в праздники и выходные, самый известный в стране фонарщик зажигает керосиновые огни.  

Облачённый в темно-синий мундир, с лестницей и огнивом в руках, он выходит на улицу Советскую, чтобы зажечь керосиновые огни. Такие же освещали Брест-Литовск в XIX веке. Со временем их заменили на спиртовые, а в 2009 году традицию возродили. Она настолько полюбилась, что увидеть красивый ритуал приходит множество зрителей. А сам Виктор Кирисюк стал народным талисманом.

За скромность и исполненные мечты дети называют его добрым волшебником. Каждый спешит сфотографироваться и загадать желание, фонарщик никому не отказывает. Есть примета, если потереть пуговицу на его кителе, всё сбудется.

Время появления брестского фонарщика на улице зависит от захода солнца.Точно подскажут специальные часы, установленные в начале улицы Советской. На них так и написано «Время зажжения фонарей».

Виктор Кирисюк не остаётся в стороне и от важных событий в жизни региона и страны. Он выдвинут делегатом на Всебелорусское народное собрание.

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Теги: Брест
 
 
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На улицах Бреста светло и уютно, ведь уже 11 лет, в праздники и выходные, самый известный в стране фонарщик зажигает керосиновые огни.   Облачённый в темно-синий...
 
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