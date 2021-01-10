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Акция «Наши дети» подводит итоги

10.01.2021 13:19 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Акция «Наши дети» подводит итоги

25-й по счёту, самый масштабный в стране марафон добра «Наши дети» подводит итоги. Месяц представители органов власти, общественных организаций, предприятий, банков, частного бизнеса и волонтёры посещали интернаты, дома семейного типа, больницы, опекунские и приемные семьи и исполняли заветные мечты маленьких белорусов. Заботой окружили каждого.

Благотворительная акция «Наши дети» охватила всю Беларусь. Состоялись традиционные новогодние утренники, одно из ярких представлений главной ёлки страны посетил Президент.

Прошёл и новогодний бал во Дворце Независимости. Особое внимание детям в стране будут уделять и дальше. Продолжится господдержка, круглый год не прерывается связь детских учреждений и шефских организаций.

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25-й по счёту, самый масштабный в стране марафон добра «Наши дети» подводит итоги. Месяц представители органов власти, общественных организаций, предприятий,...
 
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