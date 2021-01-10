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В Беларуси стартовал второй этап репетиционного тестирования
Источник материала: ОНТ
Проверить знания и потренироваться заполнять бланки ответов – второй этап репетиционного тестирования стартовал в Беларуси.
Очные испытания проходят в пунктах тестирования до февраля. Для тех, кто предпочитает дистанционную форму, подготовлен онлайн-формат. В ближайшее время на него откроется запись.
Небольшие новшества в этом году ожидают абитуриентов, которые будут сдавать централизованное тестирование по математике и физике. Два задания перенесут из первой части во вторую. Будет несколько вариантов правильных ответов. Однако сами тесты сложнее не станут, уверяют в Минобразования.
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Проверить знания и потренироваться заполнять бланки ответов – второй этап репетиционного тестирования стартовал в Беларуси. Очные испытания проходят в пунктах...
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