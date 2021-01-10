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Политический кризис и досрочные выборы в Кыргызстане

10.01.2021 13:19 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Политический кризис и досрочные выборы в Кыргызстане

Выборы сегодня пройдут сразу в двух государствах Центральной Азии. Казахстан определит состав парламента, а в Кыргызстане избирают президента.

Электоральная кампания проходит досрочно. Также на сегодня назначен референдум. Граждане Кыргызстана определятся между парламентской и президентской формами правления.

Впервые в истории независимости этой страны за пост главы государства борются 17 человек. Особенностью нынешней избирательной кампании стали политический кризис, коррупция, трудовая миграция и падение уровня жизни населения.

В середине октября президент Сооронбай Жээнбеков досрочно ушел в отставку. Причина – массовые беспорядки и погромы после парламентских выборов, которые сторонники проигравших партий посчитали сфальсифицированными. ЦИК признал их недействительными, в отставку ушли премьер-министр и президент, было распущено правительство. События окрестили «третьей кыргызской революцией».

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Выборы сегодня пройдут сразу в двух государствах Центральной Азии. Казахстан определит состав парламента, а в Кыргызстане избирают президента. Электоральная...
 
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