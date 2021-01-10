Польша подсчитывает экономический ущерб от локдаунов

Источник материала: ОНТ

Очередной локдаун действует по всей стране до 17 января. В республике закрыты торговые центры, гостиницы и горнолыжные курорты. Система здравоохранения оказалась не готова к такому наплыву пациентов.

Обостряется и ситуация в экономике и с занятостью. Тысячи людей рискуют пополнить списки безработных. Закрывается последняя спичечная фабрика в Чеховице, которая работала более 100 лет. Компании в других регионах прекратили работу ещё раньше.

На грани краха и судостроительная отрасль. О продаже верфи Гриффинов объявил владелец. Работники уже получили уведомления об увольнении. Профсоюз судоремонтного завода обвинил в ситуации правящую партию «Право и справедливость», а также правительство, не выполнившее обещание поддержать бизнес и предприятия финансово.

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