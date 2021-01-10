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Жители Лебяжьего на марше выдвинули ультиматум диктатору
Источник материала: Хартия'97
Жители Лебяжьего на марше выдвинули ультиматум диктатору
Теперь самозванец будет знать, когда протесты закончатся.
Сегодня — 155-й день непрерывных протестов. Жители Минска и других городов Беларуси вышли на традиционные воскресные марши.
Жители Лебяжьего вышли на мощный марш. «Протест заглохнет, когда диктатор сдохнет», — скандировали участники шествия.
Видео опубликовал телеграм-канал
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Теперь самозванец будет знать, когда протесты закончатся.
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