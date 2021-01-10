Источник материала: Хартия'97

В Кыргызстане сегодня выбирают президента и форму правления в стране 10.01.2021, 13:06

На должность главы государства претендуют 17 кандидатов.

В Кыргызстане 10 января проходят выборы президента и референдум по определению формы правления в стране, проинформировала Центральная избирательная комиссия по выборам и проведению референдумов Кыргызстана, пишет сайт "Гордон" .

Первыми начали голосовать жители города Южно-Сахалинск. По стране открылись 2474 избирательных участка, из которых 48 находятся за рубежом. В ЦИК напомнили, что на должность президента Кыргызстана 12 декабря прошлого года зарегистрировали 18 кандидатов которые сдали подписные листы и оплатили залог. Явка на выборы на 12.00 по местному времени (8.00 по Киеву) составила 9,23%, или 329 049 человек.

В один день с выборами главы республики проходит референдум по определению формы правления в стране. Явка на него по состоянию на 12.00 по местному времени составила 330 609 человек или 9,28%. На референдуме гражданам предлагают выбрать три варианта: "президентская форма правления", "парламентская форма правления" и "против всех".

По данным ЦИК, в президентских выборах участвуют 17 кандидатов, в том числе основатель оппозиционной партии "Мекенчил" Садыр Жапаров. В ноябре прошлого года он сначала отозвал документы, а позже снова заявил о выдвижении своей кандидатуры на должность президента Кыргызстана.

Президентским выборам в Кыргызстане предшествовала волна протестов в столице Бишкеке, вспыхнувшая после парламентских выборов

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