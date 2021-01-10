Лукашенко рассказал, что ему по итогам выборов не очень приятно. И покатал гостью на мерседесе

Источник материала: Салiдарнасць

Во время интервью программе «Действующие лица с Наилей Аскер-заде» на телеканале «Россия-1».





О новой Конституции

Проект новой конституции Беларуси может быть готов к концу 2021 года, его судьбу люди решат на референдуме, заявил Лукашенко, сообщает ТАСС (здесь и далее).

О непризнании западными странами итогов президентских выборов в Беларуси – не мешает

– Абсолютно нет, мы выборы проводили, как и Россия, кстати, как и любое другое государство, для Беларуси. Это – наше внутреннее дело. Конечно, не очень это приятно, если искренне, но уж так, чтобы это меня убивало, – абсолютно нет.

Об усталости: некогда думать об этом

– Человек привыкает ко всему. Президент – это белка в колесе. Остановиться невозможно. Вот колесо вертится – ты бежишь, бежишь, бежишь. Наверное, пока, как в народе говорят, не скопытишься, не упадешь. Поэтому привыкаешь, и такого ощущения, что вот ах, устал, все, не хочу, ухожу и так далее [нет]. Может, это и так, если бы ты думал об этом. Но об этом не думаешь, – сказал белорусский правитель в ответ на слова ведущей о том, что он руководит страной уже 26 лет.

При этом он признался, что не любит командировки: «Допустим, если в Китай лететь, далеко. Тяжело переношу».

О рабочем дне

– У президента нет начала рабочего дня <...> и нет окончания его. Это действительно так, я не шучу. Потому что бывает иногда, сутки приходится работать, в острые периоды. Ну, честно говоря, не так много в президентской жизни острых таких периодов.

По словам Лукашенко, он с детства привык рано вставать:

– Часто, если не удается там под утро уснуть, я беру что-то, пишу там. Или тезисы какие-то набрасываю. Ну потом, если удастся вздремнуть там час-полчаса до шести. В шесть я просыпаюсь, полшестого, и на зарядку.

О спорте

– Я не люблю никакого фитнеса. Я не отношусь к этим людям, качкам этим, как у нас их называют. Я – игровик, я люблю игровые виды спорта. Я – футболист по профессии, с детства. Ну а потом – коленный сустав травмировал в 10 классе, а дало себя знать уже в возрасте. Ну поэтому занимаюсь иногда хоккеем.

«Родился в автомобиле»

Лукашенко прокатил Наилю Аскер-заде, с которой также поиграл в хоккей и накормил блинами , на президентском Mercedes:

– Вот три дня я езжу на тренировки. И вот на этом автомобиле я сам езжу. Ну я же, в шутку говорю, – родился в автомобиле. Первый мой опыт был – это трактор МТЗ 50-й. <...> А в принципе за рулем я с восьмого класса – на тракторе.

О дружбе с Путиным и друзьях

– Да, я его считаю своим другом, и в этом году (2020-м) он подтвердил, что является не только моим другом, но и другом белорусского народа. Искренне.

На просьбу назвать тех, кого еще считает своими друзьями, он ответить затруднился: «Тяжелый вопрос. Я над ним очень много раз задумывался, прихожу к выводу, что, наверное, нет».

На вопрос о врагах Лукашенко заявил, что у него «противников очень много»: «Стали ли они врагами, наверное, время покажет».

Отвечая на вопрос, в одной или разных командах он играет с Путиным в хоккей, белорусский правитель отметил, что с российским коллегой он в одной команде не только на спортивной площадке, но и в политике: «Он не играет со мной в разных [командах]… В политике – в принципе, да. <...> Нас загнали уже намертво в одну команду».

По словам Лукашенко, Путин приглашает в команду и его младшего сына Николая: «Еще сейчас Колю берет. Мы втроем играем – я, он и Коля. Коля у нас бегает за нас, а мы уже там помогаем».

О Светлане Тихановской

– Это голос тех людей, которые сегодня за ней стоят. Финансируют, направляют, определяют курс… Спецслужбы Литвы, Польши, не думаю, что Украины, но стараются они там где-то рядом быть. <...> У нас единое мнение, у россиян и белорусов, соответствующих людей, что всем этим заправляют Соединенные Штаты Америки, и мы фиксируем со своей стороны также активную роль Соединенных Штатов Америки, создан центр, свыше ста человек в нем работают под Варшавой, и оттуда дергают за ниточки кукловоды.

По мнению Лукашенко, то, что заявляет Светлана Тихановская, «обрабатывается и предлагается ей с чужих рук».