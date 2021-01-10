ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Ведущий аналитик Bloomberg предсказал будущее биткоина

10.01.2021 13:35 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Главный аналитик агентства Bloomberg Майк Макглоун рассказал, каковы перспективы самой популярной в мире криптовалюты на 2021 год.



На своей странице в соцсети Twitter эксперт написал, что биткоин станет более выгодным вложением средств в 2021 году, чем золото.

"В 2021 году перспективы биткоина упасть до $20 тысяч снижаются", — пишет Макглоун.

Он не исключает, что биткоин достигнет отметки в $50 тысяч. 

Напомним, что за 2020 год биткоин взлетел в цене на 380%, накануне, 8 января 2021 года, самая популярная в мире криптовалюта преодолевала на торгах отметку в $41 тысячу. 
 
Теги: Курсы валют
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Главный аналитик агентства Bloomberg Майк Макглоун рассказал, каковы перспективы самой популярной в мире криптовалюты на 2021 год.
 
Новости дня
Новости разные
 
В Кыргызстане сегодня выбирают президента и форму правления в стране
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

09.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
10.01.2021
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by