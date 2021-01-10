Ведущий аналитик Bloomberg предсказал будущее биткоина









На своей странице в соцсети Twitter эксперт написал, что биткоин станет более выгодным вложением средств в 2021 году, чем золото.





"В 2021 году перспективы биткоина упасть до $20 тысяч снижаются", — пишет Макглоун.





Он не исключает, что биткоин достигнет отметки в $50 тысяч.



