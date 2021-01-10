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Ведущий аналитик Bloomberg предсказал будущее биткоина
Источник материала: Партизан
Главный аналитик агентства Bloomberg Майк Макглоун рассказал, каковы перспективы самой популярной в мире криптовалюты на 2021 год.
На своей странице в соцсети Twitter эксперт написал, что биткоин станет более выгодным вложением средств в 2021 году, чем золото.
"В 2021 году перспективы биткоина упасть до $20 тысяч снижаются", — пишет Макглоун.
Он не исключает, что биткоин достигнет отметки в $50 тысяч.
Напомним, что за 2020 год биткоин взлетел в цене на 380%, накануне, 8 января 2021 года, самая популярная в мире криптовалюта преодолевала на торгах отметку в $41 тысячу.
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Главный аналитик агентства Bloomberg Майк Макглоун рассказал, каковы перспективы самой популярной в мире криптовалюты на 2021 год.
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