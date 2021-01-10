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Политзаключенный Александр Кабанов сообщил, что его и Сергея Петрухина переводят из Минска в Брест

10.01.2021 13:35 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Во время досудебного следствия блогеры находились в СИЗО на улице Володарского в Минске.


Жительница Бреста получила письмо от блогера Александра Кабанова, которым поделилась с «Брестской газетой». В нем Кабанов сообщает, что его уголовное дело передано в прокуратуру для направления в суд.



«А я скоро к вам, в Брест. Закрыл дело, его передали в прокуратуру, и скоро будет в «суде». А судить будут в Бресте, и меня, и Сергея (Петрухина – прим. ред.). Так что скоро перевезут в СИЗО Бреста. И будут возить в «суд». Так что приходите, милости просим). И знакомых приводите. Только не удивляйтесь с нашего дела, в котором нет ни одного доказательства. Одни предположения и фантазии. Ну все, как всегда, белорусское «правосудие» оно такое, своеобразное. Как и следствие», – пишет Кабанов.Письмо Александра Кабанова

Письмо датировано 28 декабря 2020 года. Не исключено, что блогер уже в Бресте.

Александр Кабанов и Сергей Петрухин – блогеры, авторы youtube-канала «Народный репортер». До задержания в середине июня прошлого года освещали тему борьбы с аккумуляторным заводом, а также занимались расследованиями на острые социальные темы.

Какие статьи УК фигурируют теперь в уголовных делах блогеров, пока неизвестно. Изначально правозащитники сообщали, что им предъявлено обвинение по трем статьям Уголовного кодекса: ч. 1 ст. 342 УК РБ (Организация групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок и сопряженных с явным неповиновением законным требованиям представителей власти), ст. 369 УК РБ (Публичное оскорбление представителя власти в связи с выполнением им служебных обязанностей) и ст. 391 УК РБ (Оскорбление судьи или народного заседателя в связи с осуществлением ими правосудия).

Однако позже Кабанов писал, что им пытаются вменить еще и статью 130 УК РБ (Разжигание расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни)».

К слову, Сергея Петрухина уже привлекали к уголовной ответственности. В апреле 2019 года суд Ленинского района Бреста признал его виновным в публичных и оскорблении милиционеров и приговорил к крупному штрафу – 360 базовых (9 180 рублей). Кроме того, блогера обязали возместить моральный ущерб четырем потерпевшим сотрудникам милиции (в общей сложности 7 500 рублей) и расходы на адвоката. Правозащитники признали дело политически мотивированным.
 
Теги: Брест, Минск
 
 
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Во время досудебного следствия блогеры находились в СИЗО на улице Володарского в Минске.
 
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