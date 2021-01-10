ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В Литве скандал с вакцинацией. Делом займется Служба спецрасследований

10.01.2021 13:35 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Служба спецрасследований (ССР) проведет расследование процесса организации вакцинации от COVID-19, об этом BNS информировала пресс-секретарь службы Рената Кеблене.



«ССР оценивает случаи вакцинации от COVID-19 лиц, которые не были в приоритетном списке, как риск проявления коррупции, поэтому решила провести расследование», — сказала Кеблене.

ССР будет проверять, не было ли риска коррупции при составлении списка приоритетов в вопросе вакцинации; обновления списков, если были случаи отказа; фиксации привитых; были ли привитые в списках, составленных Минздравом.

Напомним, что с конца декабря в Литве от ковида прививают врачей. Практически сразу стала поступать информация о том, что нередко прививают врачей, которые напрямую с ковидными больными не работают.

В среду на заседании парламентского Комитета по вопросам здравоохранения его председатель Антанас Матулас сказал, что поступило около 60 жалоб в связи с непропорциональным распределением вакцины. Сообщалось и о вакцинации нескольких врачей-преподавателей, которые пока даже не работают в Жальгирисской стоматологической клинике. 9 января сообщалось о вакцинации членов семьи главы шилальской компании Ambulansas, которая управляет городской станцией скорой помощи.

Президент Гитанас Науседа также отреагировал на скандалы, связанные с вакцинацией без очереди. В понедельник президент намерен обсудить ситуацию с премьер-министром Ингридой Шимоните и министром здравоохранения Арунасом Дулькисом. Он сказал, что требует ясного и подробного порядка вакцинации. Шимоните уверяет, что в данном случае вся ответственность лежит на главах медучреждений. По данным Департамента статистики за 9 января, в Литве от ковида привили почти 22 200 человек. Консерваторы обратились в Генпрокуратуру Литвы с просьбой расследовать случаи злоупотребления.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Служба спецрасследований (ССР) проведет расследование процесса организации вакцинации от COVID-19, об этом BNS информировала пресс-секретарь службы Рената Кеблене.
 
Новости дня
Новости разные
 
Лукашенко: Беларусь будет покупать российский газ в 2021 году по $128,5 за тысячу кубов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

09.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
10.01.2021
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by