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Лукашенко: Референдум по новой конституции пройдет не раньше 2022 года

10.01.2021 13:37 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Подготовка проекта новой конституции Беларуси займет не менее года, а референдум по ее принятия будет объявлен только в 2022 году.

«Думаю, что в течение года мы сможем разработать проект новой конституции. И думаю, что к концу будущего (2021) года проект новой конституции будет готов. И тогда на референдуме люди определят, быть новой конституции или не быть" – сказал Лукашенко в интервью телеканалу «Россия».

По его словам, запланированная на февраль сходка «народных делегатов» лишь «обозначит … поправки в конституцию, может быть, если делегаты будут готовы к этому».

При этом, шкловский пенсионер отказался называть новшества будущей конституции, публично подтвердив, что все заявления и объявления о неких дискуссионных площадках являются профанацией и фейками – власть ни с кем не будет обсуждать поправки.

"Нет, я не могу сейчас ее (завесу тайны – ред.) приоткрыть, потому что до конца не сформированы основные предложения по изменению. Это во-первых. Во-вторых, я обозначал некоторые [поправки]: о перераспределении полномочий, о партийном строительстве. Это политические вопросы. В экономике мы оставим предложение, чтобы у нас было социально ориентированное государство", - сказал Лукашенко.

Он утверждает, что поправки будут приняты только на референдуме.

«Только народ. В конституции записано, что изменения, о которых я сказал, ни парламент, ни президент, никто их не может принять", - сказал Лукашенко.

 
 
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Подготовка проекта новой конституции Беларуси займет не менее года, а референдум по ее принятия будет объявлен только в 2022 году.
 
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