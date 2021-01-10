Источник материала: UDF



Конституция Республики Беларусь / media-polesye.by​

«Проект новой конституции Беларуси может быть готов к концу 2021 года, его судьбу люди решат на референдуме, заявил Лукашенко» - сообщает российское информагентство.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Конституционный референдум состоится в Беларуси не ранее 2022 года - Лукашенко Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Александра Лукашенко.

Об этомТАСС со ссылкой наЕсли проект новой Конституции Беларуси будет готов только к концу 2021 года, то пройти он сможет не ранее первой половины 2022 года.Согласится литам долго ждать отвыполнения обещания по проведения конституционной реформы?Напомним, что это было предусмотрено договоренностями, которые были достигнуты между Путиным и Лукашенко во время их последней встречи в августе прошлого года в Сочи.