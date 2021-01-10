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Конституционный референдум состоится в Беларуси не ранее 2022 года - Лукашенко

10.01.2021 13:39 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Конституционный референдум состоится в Беларуси не ранее 2022 года - Лукашенко
Конституция Республики Беларусь / media-polesye.by​
В Беларуси пройдёт референдум по вопросам новой конституции. Сам проект нового белорусского законодательства может быть готов до конца 2021-го года.

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Александра Лукашенко.

«Проект новой конституции Беларуси может быть готов к концу 2021 года, его судьбу люди решат на референдуме, заявил Лукашенко» - сообщает российское информагентство.


Если проект новой Конституции Беларуси будет готов только к концу 2021 года, то пройти он сможет не ранее первой половины 2022 года.

Согласится ли Владимир Путин там долго ждать от Александра Лукашенко выполнения обещания по проведения конституционной реформы?

Напомним, что это было предусмотрено договоренностями, которые были достигнуты между Путиным и Лукашенко во время их последней встречи в августе прошлого года в Сочи.
 
 
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Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Александра Лукашенко.
 
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