Лукашенко рассказал, что к встрече в СИЗО его подталкивали из России

Источник материала: Onliner

Александр Лукашенко поделился своими впечатлениями от встречи в СИЗО КГБ с Виктором Бабарико и другими оппозиционерами, а также уточнил, что к этому его подталкивали из России. Об этом стало известно из интервью телеканалу «Россия-1».

— Вы же меня в России до сих пор подталкиваете — давайте с оппозицией, особенно ваше либеральное крыло. Ну, вот я и поговорил. Я увидел людей, которые хотели быть у власти, стремились прийти к власти. Я их выслушал, — сказал Лукашенко и добавил, что об этой встрече не жалеет. Она показала, что диалог можно вести «с кем угодно, если этого кто-то хочет».

Встреча в СИЗО КГБ прошла 10 октября. На ней в том числе присутствовали Виктор и Эдуард Бабарико, Лилия Власова, Сергей Тихановский, Виталий Шкляров, Максим Знак и другие.

— Сейчас пишут, что это был монолог, но это был абсолютный диалог. В основном говорили мы, и абсолютно свободно, в том числе на тему поправок в конституцию, — так описывал позже эту встречу Юрий Воскресенский.