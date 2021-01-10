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Сколько стоит российский газ для Беларуси? Лукашенко назвал цену на 2021 год

10.01.2021 13:49 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

В этом году Беларусь будет платить $128,5 за тысячу кубометров российского газа. Об этом в интервью телеканалу «Россия-1» рассказал Александр Лукашенко.

— Думаю, что эта цена в условиях наших отношений могла бы быть более справедливой, — подчеркнул он и отметил, что с Путиным эту цену еще не обсуждал.

В прошлом году Минск закупал российский газ по цене $127 за тысячу кубометров.

Была затронута и тема отношений в нефтяной сфере. Лукашенко волнует вопрос «выплаты премии» за поставки нефти. Он считает, что при покупке такого недефицитного товара, как нефть, вопрос премии является риторическим.

 
Теги: Минск
 
 
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В этом году Беларусь будет платить $128,5 за тысячу кубометров российского газа. Об этом в интервью телеканалу «Россия-1» рассказал Александр Лукашенко.Читать далее…
 
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