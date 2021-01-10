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Сколько стоит российский газ для Беларуси? Лукашенко назвал цену на 2021 год
Источник материала: Onliner
В этом году Беларусь будет платить $128,5 за тысячу кубометров российского газа. Об этом в
— Думаю, что эта цена в условиях наших отношений могла бы быть более справедливой, — подчеркнул он и отметил, что с Путиным эту цену еще не обсуждал.
В прошлом году Минск закупал российский газ по цене $127 за тысячу кубометров.
Была затронута и тема отношений в нефтяной сфере. Лукашенко волнует вопрос «выплаты премии» за поставки нефти. Он считает, что при покупке такого недефицитного товара, как нефть, вопрос премии является риторическим.
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В этом году Беларусь будет платить $128,5 за тысячу кубометров российского газа. Об этом в интервью телеканалу «Россия-1» рассказал Александр Лукашенко.Читать далее…
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