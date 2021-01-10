До ближайшего населенного пункта - час езды. Смотрите, какой крутой дом построили на Смоленщине

Источник материала: Tut.by

Двухэтажный дом с баней из сухостойной сосны архитектора Виталия Ангаткина объединяют в себе традиционные мотивы и современные подходы в строительстве. Он демонстрирует не только красоту деревянного зодчества, но и удобство, функциональность «умного жилья» ХХI века, — пишет houses.ru.



Фото: Сергей Махнаткин

Проект реализован в глухом районе Смоленщины — чтобы добраться до участка, который находится более чем в часе езды от ближайшего населенного пункта. Но это не помешало два года назад стать победителем Международного архитектурного конкурса «Красивые деревянные дома».





Строителям приходилось преодолевать бездорожье на технике повышенной проходимости. В этих условиях ими были сделаны автономная система газоснабжения, канализация, пробурена скважина для воды и предусмотрен резервный дровяной котел, позволяющий при любых обстоятельствах обеспечивать в доме тепло и свет.



Фото: Сергей Махнаткин

Строение возведено на монолитном фундаменте с ростверком, под которым расположены инженерные сети, разработанные специалистами артели «Данила, Макар и братья». Цоколь облицован кирпичом толщиной 380 мм, а пол выполнен по армированной стяжке по керамзиту.





Стены дома возведены из сухостойной сосны (Kelo), растущей за Полярным кругом, обладающей минимальной влажностью и устойчивостью к любому виду вредителей. Диаметр бревен ручной рубки составляет 300 мм. Торцы сруба покрыты составом золотисто-медового цвета — в тон наличникам и ограждениям балкона и террас.





Широкая, довольно пологая крыша визуально уменьшает высоту строения и усиливает его связь с ландшафтом среднерусской полосы, а кровля из лиственничной дранки в солнечную погоду переливается серебристыми оттенками. Просторные крытые неостекленные террасы, установленные на буронабивных сваях, сделаны из дуба и опоясывают дом практически по всему периметру. Таким образом, мечта заказчика — нырнуть с палубы жаркой бани в прохладный чистый пруд — стала реальностью.





Дом наполнен предметами из необработанного дерева, неокрашенного металла и стекла. Дубовый пол сделан в рустикальной стилистике, которую поддерживают раритетные вещи — элементы крестьянского быта. Натуральные материалы, спокойные цвета создают загородное настроение. При этом удобная мягкая мебель и бытовая техника делают антураж современным и комфортным.





Фактурное натуральное дерево гармонично сочетается и с винтажными предметами интерьера, и с современной мебелью, стильными светильниками.





Первый этаж дома занимают комната отдыха со столовой и мини-кухней, гостевая спальня, а также внушительный банный комплекс. Из каждой зоны есть выход на террасы. На втором этаже находится хозяйская спальня с балконом и санузлом.









Парадная зона представляет собой комнату отдыха с камином, столовой и мини-кухней. Благодаря панорамному остеклению граница между интерьером и ландшафтом становится условной. Камин с угловой панорамной топкой создает в интерьере атмосферу полной релаксации. Строгая геометрия его лаконичного корпуса с дровницей контрастирует со скульптурной пластикой бревенчатых стен.





Из столовой предусмотрен выход на крытую террасу с печью для барбекю, где в теплое время года организуют зону отдыха. Кухня в доме занимает немного места, но она оборудована всей необходимой техникой. Особый колорит интерьеру придают потолочные светильники из латуни, стилизованные под старину, и винтажный самовар.





Почти треть площади первого этажа занимает банный комплекс с просторными помывочной и парной. Из него также имеется выход на террасу и открытую палубу.





Парная сделана из сухостойного алтайского кедра, полки собраны из кедровой доски. Печь с закрытой топкой облицована полудрагоценным камнем жадеитом. Угловые светильники изготовлены из соляных панелей. В помывочной кроме традиционного душа установлены обливное ведро и кедровая купель. Мокрые зоны выложены плиткой и отделены перегородками из темного матового стекла.