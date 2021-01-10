«Это будет позор полный». Лукашенко прокомментировал возможный перенос ЧМ по хоккею из Минска

Источник материала: Tut.by

Александр Лукашенко прокомментировал возможный перенос чемпионата мира по хоккею из Минска.



Фото: president.gov.by

«Мы особо не паримся. Пройдет — пройдет, не пройдет — не пройдет. Но оснований, чтобы он не прошел, на миллиметр нет. Это будет позор полный. Мы готовы хоть завтра чемпионат мира проводить», — сказал он в эфире программы «Действующие лица с Наилей Аскер-заде» на телеканале « Россия 1 ».

Напомним, турнир должен пройти в Риге и Минске с 21 мая по 6 июня в 2021 году. При этом Латвия отказывается принимать чемпионат вместе с Беларусью. Против этого также выступает вице-президент ИИХФ Калерво Куммола.

В конце ноября ИИХФ заслушала доклад экспертной комиссии. Федерацию беспокоят два момента:

1. Безопасность участников и болельщиков.

2. Скептицизм по поводу официальных сообщений о количестве случаев заражения вирусом с сентября 2020 года и масштабах государственных мер, принимаемых для подавления пандемии.

При этом Рене Фазель нацелен провести чемпионат в Минске, а в ближайшее время планирует встретиться с Александром Лукашенко.

Судьба чемпионата должна решиться в течение месяца.