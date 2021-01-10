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Singer ACS: Porsche 911 с двигателем воздушного охлаждения превратили в гоночный вездеход

10.01.2021 14:01 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Основанная в 2009 году компания Singer Vehicle Design со штаб-квартирой в Лос-Анджелесе занимается реставрацией и модификацией классических спорткаров Porsche 911. Ее новым проектом стал подготовленный по индивидуальному заказу к внедорожным гонкам и ралли «девятьсот одиннадцатый» серии 964.


Исторических предпосылок для создания внедорожного 911 предостаточно, поэтому такие эксперименты у тюнинг-ателье и энтузиастов уже случались, да и сама Porsche готовила раллийные версии своей легендарной модели — например, для участия в марафоне Париж — Дакар. В общем, в этом деле Singer не пионер.


Основательно доработанное при участии специалистов британской фирмы Tuthill Porsche купе с внедорожной подготовкой базируется на Porsche 911 1990 года выпуска и располагает 3,6-литровым воздушным «оппозитником» мощностью 450 л. с. Причем заказчик, имя которого не названо, пожелал иметь сразу два купе ACS (то есть All-Terrain Competition Study) — одно красного цвета, а второе с раскраской, отсылающей к раллийным Porsche 953 и 959 Safari с ливреей Rothmans.


Из прочих особенностей Singer ACS — трансмиссия с 5-ступенчатой «секвенталкой» и постоянным полным приводом, съемные алюминиевые пластины (толщина — 5 мм) для защиты днища, полностью переработанная (и более длинноходная) подвеска с регулируемыми амортизаторами, увеличенные топливный бак, внешние панели кузова, выполненные из углепластика и две полноразмерных запаски.


В салоне установлены два «ковша», эксклюзивный руль, гоночные приборы, навигация для штурмана и прочие необходимые атрибуты раллийного автомобиля, включая отвечающий требованиям FIA каркас безопасности.


Ни динамических характеристик, ни цену своего нового творения Singer не называет.

 
 
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Новым проектом калифорнийской компании Singer Vehicle Design стал подготовленный по индивидуальному заказу к внедорожным гонкам и ралли «девятьсот одиннадцатый» серии 964.
 
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