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Белорусский лидер рассказал о двух случаях, когда может выпить
10.01.2021 14:11 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 10 янв ― Sputnik. Иногда приходится выпить, когда собираются другие главы государств, несмотря на то что он человек непьющий, признался Александр Лукашенко.
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Отвечая на вопрос, что предпочитает: самогон или водку, белорусский лидер ответил: "ни то, ни другое, в силу особенностей своего организма".
"У меня нет фермента, который перерабатывает алкоголь, это наследство от матери, я практически человек непьющий", – сказал он в программе "Действующие лица с Наилей Аскер-заде" на канале "Россия-1".
При этом Александр Лукашенко пояснил, что есть два случая, когда он может выпить алкоголь: "Когда мы собираемся, президенты. Ты же не будешь там из себя строить непьющего, скажем так. Поэтому приходится иногда немножко выпить".
"И второй случай – если ты находишься в женском коллективе, тоже не будешь святым казаться", – подчеркнул белорусский лидер.
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В телевизионном интервью глава государства признался, что не переносит алкоголь в силу наследственности от своей матери.
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