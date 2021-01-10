ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Белорусский лидер рассказал о двух случаях, когда может выпить

10.01.2021 14:11 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 10 янв ― Sputnik. Иногда приходится выпить, когда собираются другие главы государств, несмотря на то что он человек непьющий, признался Александр Лукашенко.

© Photo : Пресс-служба президента Беларуси
Лукашенко пошутил о профилактике COVID-19: в день по 50 граммов водки

Отвечая на вопрос, что предпочитает: самогон или водку, белорусский лидер ответил: "ни то, ни другое, в силу особенностей своего организма".

"У меня нет фермента, который перерабатывает алкоголь, это наследство от матери, я практически человек непьющий", – сказал он в программе "Действующие лица с Наилей Аскер-заде" на канале "Россия-1".

При этом Александр Лукашенко пояснил, что есть два случая, когда он может выпить алкоголь: "Когда мы собираемся, президенты. Ты же не будешь там из себя строить непьющего, скажем так. Поэтому приходится иногда немножко выпить".

"И второй случай – если ты находишься в женском коллективе, тоже не будешь святым казаться", – подчеркнул белорусский лидер.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В телевизионном интервью глава государства признался, что не переносит алкоголь в силу наследственности от своей матери.
 
Новости дня
Новости разные
 
Фотофакт: Акция протеста в деревне Бабарика
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

09.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
10.01.2021
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by