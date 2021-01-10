







"Мы особо не паримся. Пройдет — пройдет, не пройдет — не пройдет. Но оснований для того, чтобы он не прошел, на миллиметр даже нет. Это будет позор полный", - подчеркнул он.





Лукашенко заявил, что "мы готовы хоть завтра чемпионат мира проводить".





Чемпионат мира по хоккею должен пройти в Латвии и Беларуси. Сроки проведения чемпионата сдвинуты на две недели позже привычного срока: 21 мая - 6 июня.





Между тем, в Беларуси с 9 августа продолжаются массовые акции протеста несогласных с итогами выборов президента, на которых победителем был объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко, занимающий этот пост с 1994 года.





Одним из вопросов, который инициирует белорусская оппозиция, является перенос ЧМ по хоккею из Минска.





В ноябре премьер-министр республики Роман Головченко на заседании оргкомитета по подготовке и проведению ЧМ-2021 в среду заявил, что определённые силы пытаются использовать чемпионат для шантажа и давления на Беларусь. Он также гарантировал безопасность болельщиков и спортсменов, назвав призывы к бойкоту ЧМ несостоятельными.





Руководитель Международной федерации хоккея (ИИХФ) Рене Фазель в декабре заявил, что не исключает, что ЧМ-2021 по хоккею весь пройдет в Беларуси. Чуть позже стало известно, что решение о месте проведения чемпионата может быть принято в конце января.