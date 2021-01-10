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Лукашенко заявил, что "особо не парится", пройдёт ли в Минске ЧМ по хоккею

10.01.2021 14:11 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Президент Беларуси Александр Лукашенко в программе "Действующие лица с Наилей Аскер-заде" на канале "Россия 1" прокомментировал вопрос переноса из Минска чемпионата мира по хоккею.



"Мы особо не паримся. Пройдет — пройдет, не пройдет — не пройдет. Но оснований для того, чтобы он не прошел, на миллиметр даже нет. Это будет позор полный", - подчеркнул он.

Лукашенко заявил, что "мы готовы хоть завтра чемпионат мира проводить". 

Чемпионат мира по хоккею должен пройти в Латвии и Беларуси. Сроки проведения чемпионата сдвинуты на две недели позже привычного срока: 21 мая - 6 июня.

Между тем, в Беларуси с 9 августа продолжаются массовые акции протеста несогласных с итогами выборов президента, на которых победителем был объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко, занимающий этот пост с 1994 года. 

Одним из вопросов, который инициирует белорусская оппозиция, является перенос ЧМ по хоккею из Минска. 

В ноябре премьер-министр республики Роман Головченко на заседании оргкомитета по подготовке и проведению ЧМ-2021 в среду заявил, что определённые силы пытаются использовать чемпионат для шантажа и давления на Беларусь. Он также гарантировал безопасность болельщиков и спортсменов, назвав призывы к бойкоту ЧМ несостоятельными.

Руководитель Международной федерации хоккея (ИИХФ) Рене Фазель в декабре заявил, что не исключает, что ЧМ-2021 по хоккею весь пройдет в Беларуси. Чуть позже стало известно, что решение о месте проведения чемпионата может быть принято в конце января. 
 
Теги: Минск
 
 
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Президент Беларуси Александр Лукашенко в программе "Действующие лица с Наилей Аскер-заде" на канале "Россия 1" прокомментировал вопрос переноса из Минска...
 
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