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Журнал «Директор» приостановил выпуск бумажной версии

10.01.2021 14:11 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Журнал «Директор» временно приостановил выпуск бумажной версии - об этом сообщила шеф-редактор Дарья Волошенюк.

  



"Впереди - неопределенность. Для  экономики, страны и, в конечном счете, для всех нас. Как долго продлится эпидемия COVID? Какой выйдет Беларусь из самого серьезного с «лихих 90-х» политического и экономического кризиса? Пока ответов на эти вопросы нет. Измеряемый Нацбанком «Индекс бизнес климата» весь 2020-й держался в отрицательной зоне и к концу октября составил минус 7,2%. Долги реального сектора также достигли максимальных значений с начала 2000-х. Бизнес сворачивает инвестпроекты, «закукливается» с одной целью - выжить.


В этих условиях мы тоже приняли непростое решение: временно приостановить выход журнала. Оно далось нам нелегко, потому что «Директор» - одно из старейших в стране деловых изданий. Журнал был основан Александром Ковтуненко в 1999-м, и на протяжении 21 года являлся источником важной и полезной информации для многих руководителей.

В этом году, когда деловая активность упала в разы, доходы печатной версии журнала сократились до критических значений. Несмотря на это, мы в отличие от большинства деловых изданий не прекращали работать и полностью выполнили обязательства перед своими подписчиками и партнерами.

Но всякий бизнес должен быть экономически эффективным. Накапливать обязательства и рисковать подвести наших клиентов, подписчиков и авторов мы не хотим. Это не наш стиль. Поэтому редакция сознательно отказалась от подписки на первый квартал 2021г., чтобы провести ряд организационных, юридических и технологических преобразований".

Шеф-редактор подчеркивает, что речь идет не о закрытии журнала, а о временной передышке, которая должна дать возможность изданию выжить и выработать новую стратегию деятельности:

"Иными словами - мы хотим собраться с силами и вернуться на рынок максимально быстро. Надеемся, это произойдет уже в начале весны и рассчитываем на новые возможности, которые появятся с оживлением экономики".
 
 
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Журнал «Директор» временно приостановил выпуск бумажной версии - об этом сообщила шеф-редактор Дарья Волошенюк.
 
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