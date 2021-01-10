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Лукашенко назвал Тихановскую марионеткой западных стран и США

10.01.2021 14:13 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Светлана Тихановская не является самостоятельной политической фигурой, а лишь выполняет указания тех, кто ее финансирует.

"Это голос тех людей, которые сегодня за ней стоят. Финансируют, направляют, определяют курс", - заявил Лукашенко в интервью каналу «Россия», признав, что его мнение на этой счет сформировано под определенным влиянием со стороны России.

"Спецслужбы Литвы, Польши, не думаю, что Украины, но стараются они там, где-то рядом, быть... У нас единое мнение, у россиян и белорусов, соответствующих людей, что всем этим заправляют Соединенные Штаты Америки, и мы фиксируем со своей стороны также активную роль Соединенных Штатов Америки, создан центр, свыше ста человек в нем работают под Варшавой, и оттуда дергают за ниточки кукловоды", - утверждает шкловский пенсионер.

Однако, отведенная роль США в марионеточной постановке с участием Тихановской ничуть не мешает планам режима выстраивать отношения с новой администрацией в Вашингтоне.

"Соединенные Штаты Америки, и мы хотим и будем выстраивать с ними отношения", - сказал Лукашенко. На вопрос ведущей, хотят ли этого же в Вашингтоне, белорусский лидер ответил: "Не хотят, так захотят".

 
 
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Светлана Тихановская не является самостоятельной политической фигурой, а лишь выполняет указания тех, кто ее финансирует.
 
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