Источник материала: Хартия'97

Ученые: Воды не существует 5 10.01.2021, 13:46

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Физики пришли к сенсационным выводам.

То, что всегда называли водой, может оказаться отнюдь не ею, считают участники конференции «Физика водных растворов», сообщает potokmedia.ru .

В ходе конференции ученые пришли к выводу, что на самом деле чистой воды как таковой в природе нет. Обычно водой называют водный раствор, что не совсем верно, говорится в материалах двухдневного форума. С точки зрения химии, вода как жидкость не может быть представлена единственным набором одинаковых молекул Н2О, замечают ученые.

Получается, что всю жизнь мы считали водой вовсе не воду, а, скорее, вещество, которое получилось в процессе разбавления, поскольку даже в максимально очищенной воде присутствуют естественные примеси (молекулы растворенных атмосферных газов и активные формы кислорода) в низких, но конечных концентрациях. Ученые объясняют, что на это повлияла индукция магнитного поля и турбулентное перемешивание при вибрационном воздействии.

Неожиданное предположение исследователей может вызвать вопросы. Остается надеяться, что специалисты смогут представить больше дополнительных доказательств и подтверждений своей теории.

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