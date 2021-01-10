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«Горстка паразитов отступает под натиском народной воли»

10.01.2021 14:25 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

«Горстка паразитов отступает под натиском народной воли»

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  • 10.01.2021, 13:44
  • 2,285
«Горстка паразитов отступает под натиском народной воли»

Маленькими шагами — к большой победе.

Телеграм-канал «Баста!» опубликовал письмо читательницы, в котором она отвечает на важный сегодня для каждого белоруса вопрос: «Почему я?».

«То, что с этим надо что-то делать, каждый понял в свое время: годы назад, этой весной, летом, в день выборов, в дни после, - пишет читательница. - Кто-то включился позже, поняв, что с его помощью процесс пойдет правильнее, быстрее, эффективнее.

Мы поняли, что страна в беде: те, кто должны делать нашу жизнь лучше, направлять, упорядочивать, вместо созидания с упоением взялись за разрушение.

Мы по-разному видим будущее нашей страны, однако мы едины в главном: жизнь страны должен определять народ, а власть - совокупность институтов, обеспечивающих повышение благосостояния и безопасности граждан.

Правильность нашего курса на изменения подтверждают совершенные на наших глазах и обнародованные факты преступлений, вытянутые скелеты из пыльных шкафов власти. Горстка паразитов, лицемерно имитирующих помощь обществу, постепенно отмирает под натиском народной воли.

Напротив, наше число растет и мы все более профессионально выстраиваем фронт борьбы. Мы закладываем новые принципы государства.

Мы выстраиваем инфраструктуру, создаем прототипы, а затем и реально работающие институты альтернативного государства.

Мы, дети своей страны, выполним предназначенную нам миссию создания нового мира для наших детей. Мира закона, порядка и процветания.

Маленькими шагами к большой победе.

Жыве Беларусь!»

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