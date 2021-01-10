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В Австрии министр труда подала в отставку из-за плагиат-скандала

10.01.2021 14:25 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

В Австрии министр труда подала в отставку из-за плагиат-скандала

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  • 10.01.2021, 13:35
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В Австрии министр труда подала в отставку из-за плагиат-скандала

Она попалась на докторской диссертации.

Австрийская министр труда и по делам семьи Кристине Ашбахер подала в отставку после обвинений в плагиате в ее адрес.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Der Standard.

Ашбахер, которая представляет Австрийскую народную партию канцлера Себастьяна Курца, отвергла обвинения в плагиате в своих научных трудах. В то же время она заявила, что уходит в отставку "для защиты своей семьи".

Отставке предшествовали обвинения эксперта Стефана Вебера, который известен в Австрии как "охотник за плагиатом". Он обвинил Ашбахер в том, что она скопировала как минимум пятую часть текста своей докторской диссертации из других источников без надлежащей маркировки.

Министр защитила научную работу в Техническом университете Братиславы в мае прошлого года. Утверждается, что для своей диссертации "Разработка стиля руководства для инновационных компаний" Ашбахер перевела с английского статью из журнала Forbes.

Вебер также заявлял, что дипломная работа Ашбахер, написанная в 2006 году в университете Винер-Нойштадт, содержала плагиат, ложные цитаты и продемонстрировала недостаточное знание немецкого языка.

Ашбахер заявила, что написала свою диссертацию и дипломную работу "по мере своих знаний и убеждений", и отвергла все обвинения.

Канцлер Австрии объявил, что представит кандидатуру на замену Ашбахер в понедельник.

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