|
Продюсером песни одной из самых популярных музыкальных групп мира оказался беларус
Источник материала: KYKY>
Продюсером песни одной из самых популярных музыкальных групп мира оказался беларус — музыкант из Гродно. Его псевдоним — Arston.
Армия поклонников BTS оценивается почти в 50 миллионов человек. В 2019 году только на гастролях бой-бэнд заработал 170 миллионов долларов. По этому показателю корейских артистов обогнала лишь Metallica.
Упомянутая Arston песня Stay расположена на первой строчке чарта цифровых продаж Billboard.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)