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Продюсером песни одной из самых популярных музыкальных групп мира оказался беларус

10.01.2021 14:31 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Продюсером песни одной из самых популярных музыкальных групп мира оказался беларус — музыкант из Гродно. Его псевдоним — Arston.
 
«Я очень благодарен BTS и Big Hit Entertainment за шанс продюсировать Stay из нового альбома BE! Быть частью такого спецпроекта — это сбывшаяся мечта!», — такой пост Arston опубликовал в фейсбуке.


 
BTS — корейский бой-бэнд, основанный в 2013 году компанией Big Hit Entertainment. Коллектив состоит из семи участников. Они делают музыку в жанрах K-pop, хип-хоп, R&B, EDM. В декабре американский журнал Time признал BTS артистами года. Как отметило издание, в 2020-м группа достигла пика своей карьеры, побив все рекорды в музыке и бизнесе. 

Армия поклонников BTS оценивается почти в 50 миллионов человек. В 2019 году только на гастролях бой-бэнд заработал 170 миллионов долларов. По этому показателю корейских артистов обогнала лишь Metallica.

Упомянутая Arston песня Stay расположена на первой строчке чарта цифровых продаж Billboard.

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