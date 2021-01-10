Поклонники Эммануила Виторгана восхитились фотографией его маленьких дочерей

Источник материала: СТВ

Новости России. Супруга российского актёра Эммануила Виторгана показала трогательный снимок дочерей. Фотографию Ирина Млодик разместила на своей странице в Instagram.

«Ну, вот такая у нас любовь», – написала жена Виторгана.



Фото: instagram.com/irina_vitorgan

Поклонники пары незамедлительно отреагировали множеством комплиментов. Подписчики отметили, что дети очень красивые, а также пожелали семье счастья.