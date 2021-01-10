ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Поклонники Эммануила Виторгана восхитились фотографией его маленьких дочерей

10.01.2021 14:45 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости России. Супруга российского актёра Эммануила Виторгана показала трогательный снимок дочерей. Фотографию Ирина Млодик разместила на своей странице в Instagram. 

«Ну, вот такая у нас любовь», – написала жена Виторгана. 

Поклонники Эммануила Виторгана восхитились фотографией его маленьких дочерей
Фото: instagram.com/irina_vitorgan 

Поклонники пары незамедлительно отреагировали множеством комплиментов. Подписчики отметили, что дети очень красивые, а также пожелали семье счастья. 

Напомним, Млодик и Виторган поженились в 2003 году. У пары две дочки – Этель (26 февраля 2018) и Клара (28 августа 2019). Что означает имя первой дочери – читайте здесь

Люди в материале: Эммануил Виторган, Ирина Млодик, Ирина Виторган

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости России. Супруга российского актёра Эммануила Виторгана показала трогательный снимок дочерей. Фотографию Ирина Млодик разместила на своей странице в...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Норильске объявили день траура по погибшим при сходе лавины
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

09.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
10.01.2021
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by