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Поклонники Эммануила Виторгана восхитились фотографией его маленьких дочерей
Источник материала: СТВ
Новости России. Супруга российского актёра Эммануила Виторгана показала трогательный снимок дочерей. Фотографию Ирина Млодик разместила на своей странице в Instagram.
«Ну, вот такая у нас любовь», –
Поклонники пары незамедлительно отреагировали множеством комплиментов. Подписчики отметили, что дети очень красивые, а также пожелали семье счастья.
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Новости России. Супруга российского актёра Эммануила Виторгана показала трогательный снимок дочерей. Фотографию Ирина Млодик разместила на своей странице в...
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