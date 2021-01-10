Лукашенко готов помогать Беларуси и после своего ухода

Источник материала: Onliner

Александр Лукашенко в интервью телеканалу «Россия-1» заявил , что спокойно относится к уходу с президентского поста. Он готов продолжать помогать стране и после этого.

— Я уже не так остро воспринимаю то, что когда-то придется заканчивать. Раньше это остро воспринимал, а сейчас — нет. Если нужно, буду помогать, чтобы сохранить кусочек этой страны, этой земли для детей. Новое поколение приходит, они должны взять на себя в ближайшее время ответственность за будущее страны.

В планах Лукашенко нет мемуаров, хотя он и отметил, что «очень много интересного можно было бы написать».