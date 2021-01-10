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Лукашенко не считает Тихановскую самостоятельной политической фигурой
Источник материала: Навiны
Александр Лукашенко не считает экс-кандидата в президенты Светлану Тихановскую самостоятельной политической фигурой. Об этом он заявил в интервью журналистке телеканала «Россия-1» Наиле Аскер-заде.
Интервью выйдет в эфир сегодня вечером, но российские СМИ уже начали публиковать его фрагменты.
Лукашенко назвал Тихановскую «голосом тех людей, которые сегодня за ней стоят, финансируют, направляют, определяют курс». «Спецслужбы Литвы, Польши, не думаю, что Украины, но стараются они там где-то рядом быть, — цитирует Лукашенко
По словам Лукашенко, то, что заявляет Тихановская, «обрабатывается и предлагается ей с чужих рук».
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Александр Лукашенко не считает экс-кандидата в президенты Светлану Тихановскую самостоятельной политической фигурой. Об этом он заявил в интервью журналистке...
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