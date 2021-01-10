|
Лукашенко – шпицу: «Ты моя хорошая, ты моя маленькая…»
10.01.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Похоже, найдена слабость белорусского правителя – белый шпиц, которому, кроме прочего, позволено во время ужина стоять на хозяйском столе.
Напомним, о том, что у Лукашенко есть белый шпиц, стало известно весной 2020-го.
Тогда общественности были продемонстрированы кадры президентского субботника:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Похоже, найдена слабость белорусского правителя – белый шпиц, которому, кроме прочего, позволено во время ужина стоять на хозяйском столе.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)