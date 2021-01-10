Лукашенко – шпицу: «Ты моя хорошая, ты моя маленькая…»

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Похоже, найдена слабость белорусского правителя – белый шпиц, которому, кроме прочего, позволено во время ужина стоять на хозяйском столе.





Во время интервью для программы «Действующие лица с Наилей Аскер-заде» телеканала «Россия-1» было снято, как Александр Лукашенко общается со своим питомцем: «Ты моя хорошая, ты моя маленькая…»

Напомним, о том, что у Лукашенко есть белый шпиц, стало известно весной 2020-го.





Тогда общественности были продемонстрированы кадры президентского субботника: белорусский правитель сажал лес, будучи вместе с питомцем.