Белорусы заняли четвертое место в смешанной эстафете на этапе КМ по биатлону

Фото: Дарья Бурякина





При этом гонка для белорусов началась крайне неудачно. Динара Алимбекова пробежала штрафной круг на первой же стрельбе и оказалась на последнем месте. По ходу этапа Динара смогла немного исправить ситуацию, поднявшись на 14-ю строчку.





Затем отлично выступила Елена Кручинкина, которая не использовала ни один дополнительный патрон и передала эстафету седьмой.





Здорово выглядели и мужчины. Сергей Бочарников смог подняться на пятое место, а Антон Смольский — на четвертое, опередив сборную Германии.





Победу же одержала сборная России (Кайшева, Миронова, Логинов, Латыпов), которая в финишном спринте опередила Норвегию (Тандреволд, Олсбю-Ройзеланд, Дале, Лагрейд).





Бронзу выиграла команда Франции (А. Шевалье, Бреза, Фаб. Клод, Фийон-Майе).

