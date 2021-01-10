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Олег Дулуб возглавит "Крумкачы"

10.01.2021 15:01 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Экс-наставник БАТЭ Олег Дулуб станет новым главным тренером "Крумкачоў" (Д2). Об этом сообщает журналист Николай Иванов в своем телеграм-канале.



Сергей Кузьминич со своим штабом помощников покинул клуб в декабре. В 2020-м "Крумкачы" боролись со "Слуцком" за право участвовать в высшей лиге-2021, но уступили по сумме двух матчей.

В прошлом сезоне Дулуб помогал Кузьминичу в качестве консультанта. Кроме того, 55-летний специалист уже работал с "воронами" в 2015-16 годах в качестве главного тренера.
 
 
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Экс-наставник БАТЭ Олег Дулуб станет новым главным тренером "Крумкачоў" (Д2). Об этом сообщает журналист Николай Иванов в своем телеграм-канале.
 
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