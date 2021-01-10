







Сергей Кузьминич со своим штабом помощников покинул клуб в декабре. В 2020-м "Крумкачы" боролись со "Слуцком" за право участвовать в высшей лиге-2021, но уступили по сумме двух матчей.





В прошлом сезоне Дулуб помогал Кузьминичу в качестве консультанта. Кроме того, 55-летний специалист уже работал с "воронами" в 2015-16 годах в качестве главного тренера.



