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Делегатом ВНС станет Владислав Голяк: «Вопросы есть и по трудовому законодательству, в том числе для медицинских работников»

10.01.2021 15:03 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Продолжается подготовка к VI Всебелорусскому народному собранию. Регионы определяются со своими делегатами на форуме, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Напомним, участие в нем примут 2 700 человек. Важное требование к формату собрания – наличие разных точек зрения.

Делегатом ВНС станет Владислав Голяк: «Вопросы есть и по трудовому законодательству, в том числе для медицинских работников»

Одним из делегатов станет Владислав Голяк, врач с многолетним опытом. Долгие годы он возглавлял Сморгонскую районную больницу. А потому не просто понимает, какие проблемы есть в сфере здравоохранения, но знает пути их решения. Среди инициатив и предложений – правовая защита работников здравоохранения, контроль за здоровьем сотрудников и добровольное медицинское страхование.

Делегатом ВНС станет Владислав Голяк: «Вопросы есть и по трудовому законодательству, в том числе для медицинских работников»

Владислав Голяк, председатель Гродненской областной организации профсоюза работников здравоохранения:
Я работаю в здравоохранении наверное, для меня более важна сама система здравоохранения, как она будет развиваться. С точки зрения профсоюзной сегодня, наверное, вопросы есть и по трудовому законодательству, в том числе для медицинских работников, хотя его нельзя преломить именно к медицинским работникам. Вопросы защиты медицинских работников от третьих лиц это очень актуально сегодня. Вопросы эти поднимались и на съезде Федерации, но и одновременно, я думаю, будем поднимать на Всебелорусском собрании. Поэтому делегация медицинских работников и Гродненской области будет акценты делать именно на это.

Делегатом ВНС станет Владислав Голяк: «Вопросы есть и по трудовому законодательству, в том числе для медицинских работников»

Всебелорусское народное собрание пройдет 11 – 12 февраля в Минске. Участникам предстоит определить стратегический курс социально-экономического развития страны на ближайшие пять лет.

Люди в материале: Владислав Голяк

 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Продолжается подготовка к VI Всебелорусскому народному собранию. Регионы определяются со своими делегатами на форуме, сообщили в программе...
 
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