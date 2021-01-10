Лукашенко категорически игнорирует Колесникову

Источник материала: АФН

Лукашенко в интервью телеканалу «Россия» сделал вид, что он в принципе не помнит, кто такая Мария Колесникова, и заявил, что его не интересует ее судьба.

Свое отношение к Колесниковой он продемонстрировал, отвечая на вопросы о встрече с политзаключенными в СИЗО КГБ.

"Ну, вот я и поговорил! Но потом вы сразу начали меня обсуждать и смеяться надо мной. А зря. Я увидел людей, которые хотели быть у власти, стремились прийти к власти. Я их выслушал. Я понял, какая была бы Беларусь, если бы они пришли к власти. Ну и многое-многое другое. Я тем самым продемонстрировал, что мы можем вести диалог с кем угодно, если этого кто-то хочет", - заявил Лукашенко, отметил, что не сожалеет по поводу того, что такая встреча состоялась (читай – не принесла никаких результатов).

"Абсолютно нет", - ответил он на соответствующий вопрос. Примерно также он ответил и на вопрос, не сожалеет ли по поводу того, что позволил поговорить по телефону Светлане и Сергею Тихановским.

«Просто по-человечески это немыслимо: человек под следствием, ему разрешают позвонить, ну а он вот таким образом высказался. Это его характеризует, и я рад, что многие-многие… увидели этого человека. Поэтому не жалею".

А затем Лукашенко заявил, что не знает, когда пройдет суд над членом президиума Координационного совета Марией Колесниковой, и будет ли процесс открытым.

"Колесникова - это кто? ... А, это кто за границу с этими ребятами пыталась выехать, да не выехала? Понятия не имею, следствие идет, я даже не занимаюсь этим. Я честно не знаю", - сказал Лукашенко.