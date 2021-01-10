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Тихановская о ЧМ-2021: «Большинство стран не хотят участвовать в политическом шоу Лукашенко»

10.01.2021 15:07 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская в разговоре с главой МИДа Латвии Эдгарсом Ринкевичсом обсудила вопрос проведения ЧМ-2021 по хоккею в Минске.


Фото: телеграм-канал Светланы Тихановской

«Большинство стран не хотят участвовать в политическом шоу Лукашенко. Пока в Беларуси больше 160 политзаключенных и тысячи сидят в тюрьмах, ни о каком спортивном празднике не может быть речи. Мы встретили полное понимание партнеров в этом», – заявила Тихановская.

Ранее Светлана Тихановская поднимала вопрос бойкота на встречах с министрами иностранных дел Швеции, Чехии, Дании, Норвегии, Канады, Словакии, представителями Швейцарии.

Отметим, что тема переноса или бойкота чемпионата мира по хоккею 2021 года, который должен пройти в Минске и Риге, обсуждается политиками и спортивными функционерами в семи странах-участницах: Германии, Дании, Норвегии, Финляндии, Чехии, Швеции и стране-соорганизаторе Латвии.

При этом сам Лукашенко также высказался о возможном переносе чемпионата из страны.

 
Теги: Минск
 
 
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