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Тихановская о ЧМ-2021: «Большинство стран не хотят участвовать в политическом шоу Лукашенко»
Источник материала: Tut.by
Экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская в разговоре с главой МИДа Латвии Эдгарсом Ринкевичсом
«Большинство стран не хотят участвовать в политическом шоу Лукашенко. Пока в Беларуси больше 160 политзаключенных и тысячи сидят в тюрьмах, ни о каком спортивном празднике не может быть речи. Мы встретили полное понимание партнеров в этом», – заявила Тихановская.
Ранее Светлана Тихановская поднимала вопрос бойкота на встречах с министрами иностранных дел Швеции, Чехии, Дании, Норвегии, Канады, Словакии, представителями Швейцарии.
Отметим, что тема переноса или бойкота чемпионата мира по хоккею 2021 года, который должен пройти в Минске и Риге,
При этом сам Лукашенко
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«Ни о каком спортивном празднике не может быть речи».
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