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На выборах президента в Кыргызстане пока невысокая явка
Источник материала: СТВ
Новости Кыргызстана. В Кыргызстане проходят досрочные выборы президента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По всей стране и за рубежом открыто почти 2,5 тысячи участков. Явка пока невысокая – за четыре часа проголосовали чуть более 9 % избирателей.
На высший пост претендуют 17 кандидатов. В списке избирателей более 3 миллионов 500 тысяч жителей. Одновременно с голосованием за нового главу государства проводится референдум: граждане определят форму правления в стране, президентскую либо парламентскую республику.
Досрочные выборы президента Кыргызстана объявлены из-за отставки предыдущего главы государства, который сложил свои полномочия на фоне массовых беспорядков, вспыхнувших после парламентских выборов в октябре.
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Новости Кыргызстана. В Кыргызстане проходят досрочные выборы президента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По всей стране и за рубежом открыто почти 2,5...
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