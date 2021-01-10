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Муж пассажирки упавшего в Индонезии самолёта: она сказала, что погодные условия не очень хорошие

10.01.2021 15:21 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Индонезии. На месте крушения Boeing в Индонезии продолжается поисковая операция. Спасатели уже обнаружили несколько тел погибших, часть фюзеляжа, а также шасси, пассажирские кресла и предметы одежды, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Муж пассажирки упавшего в Индонезии самолёта: она сказала, что погодные условия не очень хорошие

В поисках задействованы корабли военно-морского флота, а также авиация. В районе вероятного места трагедии работают водолазы. На глубине 23 метров они нашли несколько металлических обломков самолета. При помощи специального оборудования удалось также зафиксировать сигнал, который исходил от бортовых самописцев потерпевшего крушение лайнера. К этому моменту черные ящики найдены.

Муж пассажирки упавшего в Индонезии самолёта: она сказала, что погодные условия не очень хорошие

Boeing исчез с радаров вскоре после вылета из аэропорта Джакарты. Буквально за минуту он потерял более 3 000 метров высоты и упал в Яванское море. Выяснилось, что из-за сильного дождя рейс был задержан на полчаса. Самолет эксплуатировался 26 лет, для машин авиации это небольшой срок. Кроме того, по данным специалистов, лайнер был в хорошем техническом состоянии. Также известно, что перед крушением аварийных сигналов экипаж не подавал.

Муж пассажирки упавшего в Индонезии самолёта: она сказала, что погодные условия не очень хорошие

Джефферсон Ирвин Джаувена, исполнительный директор авиакомпании Sriwijaya Air:
Согласно имеющийся информации, самолет был в хорошем состоянии, когда он летел из Понтианака и Панкалпинанга, это был второй маршрут, обратно в Понтианак. Никаких проблем не должно было быть, и отчет о техническом состоянии говорил о том, что все в порядке.

Муж пассажирки упавшего в Индонезии самолёта: она сказала, что погодные условия не очень хорошие

На борту воздушного судна находились 62 человека. Согласно информации властей, все они – граждане Индонезии, иностранцев в самолете не было. В ожидании новостей родственники пассажиров провели всю ночь в аэропорту города Понтианак, куда должен был прибыть пропавший самолет. Чтобы идентифицировать тела погибших, у них взяли образцы ДНК. Некоторые пассажиры оказались на борту злополучного судна случайно.

Муж пассажирки упавшего в Индонезии самолёта: она сказала, что погодные условия не очень хорошие

Рафик Йусуф аль Идрус, муж пассажирки:
Мы заплатили около 100 долларов за билет. Когда она прибыла в аэропорт Джакарты в четыре утра, ей сообщили, что ее рейс изменен и она будет лететь авиакомпанией Sriwijaya, хотя она должна была лететь авиакомпанией NAM Air.

В последний раз, когда мы были на связи, она смеялась вместе со мной по WhatsApp, это было в 14:05. Она сказала, что уже села в самолет, что погодные условия не очень хорошие. Я сказал ей: «Не забудь помолиться».

Муж пассажирки упавшего в Индонезии самолёта: она сказала, что погодные условия не очень хорошие

Эта катастрофа – первая крупная в Индонезии с 2018 года, когда также вскоре после взлета упал Boeing 737 MAX. Жертвами трагедии стали 189 человек.

Люди в материале: Джефферсон Ирвин Джаувена, Рафик Йусуф аль Идрус

 
Теги: Новости
 
 
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Новости Индонезии. На месте крушения Boeing в Индонезии продолжается поисковая операция. Спасатели уже обнаружили несколько тел погибших, часть фюзеляжа, а также...
 
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