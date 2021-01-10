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CNN: Более 100 дипломатов призвали Помпео публично осудить Трампа

10.01.2021 15:27 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

CNN: Более 100 дипломатов призвали Помпео публично осудить Трампа

  • 10.01.2021, 15:25
CNN: Более 100 дипломатов призвали Помпео публично осудить Трампа

Это покажет всему миру, что никто не может стоять выше закона, даже президент.

Американские дипломаты призывают госсекретаря Майка Помпео осудить действующего главу Белого дома Дональда Трампа за беспорядки в здании Капитолия.

Указывая на то, что США регулярно осуждают "иностранных лидеров, которые используют насилие и запугивание для вмешательства в мирные демократические процессы и подавления воли своих избирателей", сотрудники Госдепартамента подготовили меморандум, сообщает телеканал CNN со ссылкой на подготовленный дипломатами документ.

В письме говорится, что Госдепартамент "должен прямо осудить роль президента Трампа в жестоком нападении на американское правительство и упомянуть его по имени".

"Важно, чтобы мы сообщили миру, что в нашей системе никто, даже президент, не стоит выше закона и не имеет иммунитета от общественной критики", — подчеркнули дипломаты.

Также в письме отметили, что уже несколько месяцев Трамп не может смириться с поражением на выборах.

"После нескольких месяцев выдвижения необоснованных заявлений о фальсификации избирателей, которые были отклонены судебной властью в десятках случаев, президент Дональд Трамп призвал своих сторонников, в том числе вооруженных, штурмовать Капитолий США, пока Конгресс удостоверял результаты свободных и справедливых президентских выборов", - добавили дипломаты.

По информации телеканала, письмо подписали около ста дипломатов.

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