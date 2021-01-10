Источник материала: Хартия'97

CNN: Более 100 дипломатов призвали Помпео публично осудить Трампа 10.01.2021, 15:25

Это покажет всему миру, что никто не может стоять выше закона, даже президент.

Американские дипломаты призывают госсекретаря Майка Помпео осудить действующего главу Белого дома Дональда Трампа за беспорядки в здании Капитолия.

Указывая на то, что США регулярно осуждают "иностранных лидеров, которые используют насилие и запугивание для вмешательства в мирные демократические процессы и подавления воли своих избирателей", сотрудники Госдепартамента подготовили меморандум, сообщает телеканал CNN со ссылкой на подготовленный дипломатами документ.

В письме говорится, что Госдепартамент "должен прямо осудить роль президента Трампа в жестоком нападении на американское правительство и упомянуть его по имени".

"Важно, чтобы мы сообщили миру, что в нашей системе никто, даже президент, не стоит выше закона и не имеет иммунитета от общественной критики", — подчеркнули дипломаты.

Также в письме отметили, что уже несколько месяцев Трамп не может смириться с поражением на выборах.

"После нескольких месяцев выдвижения необоснованных заявлений о фальсификации избирателей, которые были отклонены судебной властью в десятках случаев, президент Дональд Трамп призвал своих сторонников, в том числе вооруженных, штурмовать Капитолий США, пока Конгресс удостоверял результаты свободных и справедливых президентских выборов", - добавили дипломаты.

По информации телеканала, письмо подписали около ста дипломатов.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер , подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97» .