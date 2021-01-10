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Чемпион мира по тяжелой атлетике о Лукашенко: За 26 лет надоел
Источник материала: Хартия'97
Чемпион мира по тяжелой атлетике о Лукашенко: За 26 лет надоел
Хватит ему уже править.
Об этом в интервью
– Я подписал письмо свободных спортсменов, потому что всегда придерживался позиции против действующей власти, против насилия. И когда еще был действующим тяжелоатлетом, и когда закончил карьеру. Плюс мне никогда не нравилось несправедливость, царящая в Беларуси, и кумовство во многих сферах. Всегда хотелось перемен, и в августе, например, я, честно скажу, голосовал за Светлану Тихановскую. Вообще, мой кандидат другой – Виктор Бабарико – но его посадили, поэтому свой голос я отдал за Тихановскую. Кстати, еще до самих выборов, когда Бабарико уже сидел, я оставлял подпись за нее, поэтому мой выбор 9 августа был очевиден. Реально, хватит Лукашенко уже править. За 26 лет надоел, хочется каких-то перемен, хочется справедливости. И если тебя не выбрали, отойди в сторону, уйди со своего поста. Тебя тогда запомнят нормальным. Но у нас все совсем по-другому.
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