ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Арина Соболенко вышла в 1/4 финала турнира в Абу-Даби

10.01.2021 15:37 — Разное | Навiны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Навiны

Белоруска Арина Соболенко вышла в 1/4 финала турнира в ОАЭ с призовым фондом 565 530 долларов.

Арина Соболенко вышла в 1/4 финала турнира в Абу-Даби

В матче 1/8 финала наша теннисистка обыграла представительницу Туниса Унс Джабир со счетом 6:2, 6:4.

В мировом онлайн-рейтинге у Соболенко 10-е место, у Джабир — 30-е.

 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белоруска Арина Соболенко вышла в 1/4 финала турнира в ОАЭ с призовым фондом 565 530 долларов.
 
Новости дня
Новости разные
 
Муж пассажирки упавшего в Индонезии самолёта: она сказала, что погодные условия не очень хорошие
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

09.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
10.01.2021
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by