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Арина Соболенко вышла в 1/4 финала турнира в Абу-Даби
Источник материала: Навiны
Белоруска Арина Соболенко вышла в 1/4 финала турнира в ОАЭ с призовым фондом 565 530 долларов.
В матче 1/8 финала наша теннисистка обыграла представительницу Туниса Унс Джабир со счетом 6:2, 6:4.
В мировом онлайн-рейтинге у Соболенко 10-е место, у Джабир — 30-е.
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Белоруска Арина Соболенко вышла в 1/4 финала турнира в ОАЭ с призовым фондом 565 530 долларов.
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