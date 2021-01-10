|
Тихановская: «Новые выборы и народный референдум должны пройти до конца 2021 года»
10.01.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Политик – о новой Конституции и сроках ее принятия.
– В Беларуси может быть принята только одна новая Конституция – народная. Писать и обсуждать ее будет народ, – заявляет Светлана Тихановская.
По словам политика,
– Но мы больше не верим тому, кто готов на пытки и убийства ради власти, кто повышает цены и налоги ради только того, чтобы его карман окончательно не опустел. Мы не верим тому, кто торгуется политзаключёнными и хочет удержаться в кресле еще целый год.
В 2020-м мы заявили, что не считаем его президентом. Значит мы не примем никаких его фейков вместо Конституции, никаких тайных собраний и инсценированных референдумов, и уж точно – никаких новых законов, пока он удерживает пост с помощью оружия. Новые выборы и народный референдум по новой Конституции должны пройти до конца 2021 года и без Лукашенко.
Читайте также
Сообщается, что в ближайшее время Офис Светланы Тихановской представит предложения по проекту Конституции, которые будут открыты к обсуждению.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Политик – о новой Конституции и сроках ее принятия.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)