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Тихановская: «Новые выборы и народный референдум должны пройти до конца 2021 года»

10.01.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Политик – о новой Конституции и сроках ее принятия.

– В Беларуси может быть принята только одна новая Конституция – народная. Писать и обсуждать ее будет народ, – заявляет Светлана Тихановская.

По словам политика, Лукашенко «будет и дальше продвигать свой манипулятивный проект, чтобы в очередной раз обмануть нас и выиграть время для себя».

– Но мы больше не верим тому, кто готов на пытки и убийства ради власти, кто повышает цены и налоги ради только того, чтобы его карман окончательно не опустел. Мы не верим тому, кто торгуется политзаключёнными и хочет удержаться в кресле еще целый год.

В 2020-м мы заявили, что не считаем его президентом. Значит мы не примем никаких его фейков вместо Конституции, никаких тайных собраний и инсценированных референдумов, и уж точно – никаких новых законов, пока он удерживает пост с помощью оружия. Новые выборы и народный референдум по новой Конституции должны пройти до конца 2021 года и без Лукашенко.

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Сообщается, что в ближайшее время Офис Светланы Тихановской представит предложения по проекту Конституции, которые будут открыты к обсуждению.

 
 
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