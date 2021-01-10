ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Класковский: «Колоссальный риск сорвать резьбу»

10.01.2021 — Разное | Салiдарнасць  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Салiдарнасць

Политический обозреватель — о том, почему белорусский правитель не сможет провести референдум по беспределу.

Класковский: «Колоссальный риск сорвать резьбу»

— Итак, Лукашенко не решился протаскивать конституционные изменения через Всебелорусское собрание, но будет тянуть с референдумом, — пишет Александр Класковский. — Некоторые ресурсы поспешили дать заголовки типа: Лукашенко пообещал проект новой конституции к концу 2021 года.

На самом деле в интервью журналистке телеканала «Россия-1» он сказал туманнее: «И думаю, что к концу будущего года проект новой конституции будет готов» («будущего» — потому что интервью записывалось в конце 2020-го).

Это означает, что Лукашенко будет тянуть время и смотреть по обстановке.

Во-первых, он, судя по всему, пока так и не определился с сутью конституционных изменений. Что-то менять надо, хотя бы для блезира, тем более что Москва поддавливает. Но трогать любовно отстроенную систему да и вообще затевать этот чертов транзит власти совершенно не хочется.

Поэтому не факт даже, что некая концепция нового Основного закона будет вынесена на рассмотрение Всебелорусского собрания.

Во-вторых, референдум после событий 2020 года в принципе штука взрывоопасная. Да, сейчас масштаб маршей не тот, сами по себе они не способны свалить режим. Но затевать электоральную кампанию означает с большой вероятностью вновь разбудить вулкан.

Лукашенко, вероятно, надеется, что к 2022 году репрессии сделают свое дело, страну удастся окончательно обуздать. Однако этот расчет зыбок.

Читайте также

Будет проседать экономика, будут давить внешние игроки. Возможно, для разрядки обстановки придется-таки немного ослаблять репрессняк, выпускать часть политзаключенных, что ободрит протестную часть общества.

Референдум на сегодня выглядит для Лукашенко адски неблагодарной, почти нерешаемой задачей. Провести его относительно демократично он не может: это будет полный пролет, крах системы. Проводить же по беспределу — это колоссальный риск сорвать резьбу.

Так что пока вождь режима будет просто тянуть резину в надежде, что фортуна, которая много раз ему благоволила, каким-то чудом улыбнется вновь.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Почему белорусский правитель не сможет провести референдум по беспределу.
 
Новости дня
Новости разные
 
Лукашэнка прызнаў, што перахварэў на кавід перад выбарамі
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

09.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
10.01.2021
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by