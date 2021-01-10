ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Николай Лукашенко рассказал, как папа воспринимает его советы

10.01.2021 15:41 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 10 янв ― Sputnik. Александр Лукашенко рассказал, что у его младшего сына Николая есть своя точка зрения на любой вопрос, которая не всегда совпадает с мнением отца.

"Ни у одного сына, ни у кого из троих, даже у старших, нет желания заниматься профессионально политикой", – рассказал он в интервью программе "Действующие лица с Наилей Аскер-заде" на телеканале "Россия 1".

Всегда искрит

По словам белорусского лидера, вместе с младшим сыном Николаем в домашней обстановке он "постоянно обсуждает" политику – и порой на повышенных тонах.

© Photo : Форум белорусских пограничников
День пограничника: как Лукашенко и его сыновья служили на границе

"У него своя точка зрения. Правой стороной мозга я понимаю, что он имеет, не просто имеет право на свою точку зрения, он разбирается, в чем-то прав, особенно вот сейчас", – признался Александр Лукашенко.

В свою очередь сам Николай в ходе телевизионного интервью заверил, что подобная ситуация, однако, "не делает его оппозиционером".

"Конечно, у нас есть конкуренция. И конфликтные ситуации есть, но мы их эффективно решаем", – констатировал он.

После чего добавил, что зачастую дает папе советы. "Это воспринимается всегда по-разному. Из-за того, что мы – очень схожие личности, оба сильных характера, мы воспринимаем это не всегда гладко, но я уверен, что, несмотря на внешнюю эмоциональную окраску, мы прислушиваемся друг к другу".

Александр Лукашенко рассказал, что с младшим сыном "не то что какая-то конкуренция, а, наверное, как и везде, всегда есть у одного такая точка зрения".

"Он подрастает, амбиции там какие-то. Другая точка зрения. Всегда искрит", – признался глава государства.

Все равно скажет

Белорусский лидер признался, что когда воспитывал старших сыновей, то был очень занятым человеком, которому нужно было зарабатывать каждый день на хлеб насущный.

© Sputnik / Виктор Толочко
Лукашенко о младшем сыне Коле: кремень, как отец

"Здесь более постоянная, стабильная жизнь. Воспитывать тех сыновей и Колю – это большая разница", – обратил внимание он.

После чего добавил, что младший сын открыто озвучивает ему свое мнение. "Когда я там одерну его, он скажет: а кто тебе еще больше скажет так вот откровенно, что ты не прав? Ну, в принципе, это так и есть".

"Он даже, если я скажу: закрой рот, он все равно откроет и скажет то, что он думает", – особо отметил Александр Лукашенко.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белорусский лидер рассказал в телевизионном интервью, есть ли политические амбиции у его сыновей и в чем разница в воспитании старших сыновей и младшего.
 
Новости дня
Новости разные
 
Делегатом ВНС станет Владислав Голяк: «Вопросы есть и по трудовому законодательству, в том числе для медицинских работников»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

09.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
10.01.2021
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by