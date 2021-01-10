Николай Лукашенко рассказал, как папа воспринимает его советы

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 10 янв ― Sputnik. Александр Лукашенко рассказал, что у его младшего сына Николая есть своя точка зрения на любой вопрос, которая не всегда совпадает с мнением отца.

"Ни у одного сына, ни у кого из троих, даже у старших, нет желания заниматься профессионально политикой", – рассказал он в интервью программе "Действующие лица с Наилей Аскер-заде" на телеканале "Россия 1".

Всегда искрит

По словам белорусского лидера, вместе с младшим сыном Николаем в домашней обстановке он "постоянно обсуждает" политику – и порой на повышенных тонах.

"У него своя точка зрения. Правой стороной мозга я понимаю, что он имеет, не просто имеет право на свою точку зрения, он разбирается, в чем-то прав, особенно вот сейчас", – признался Александр Лукашенко.

В свою очередь сам Николай в ходе телевизионного интервью заверил, что подобная ситуация, однако, "не делает его оппозиционером".

"Конечно, у нас есть конкуренция. И конфликтные ситуации есть, но мы их эффективно решаем", – констатировал он.

После чего добавил, что зачастую дает папе советы. "Это воспринимается всегда по-разному. Из-за того, что мы – очень схожие личности, оба сильных характера, мы воспринимаем это не всегда гладко, но я уверен, что, несмотря на внешнюю эмоциональную окраску, мы прислушиваемся друг к другу".

Александр Лукашенко рассказал, что с младшим сыном "не то что какая-то конкуренция, а, наверное, как и везде, всегда есть у одного такая точка зрения".

"Он подрастает, амбиции там какие-то. Другая точка зрения. Всегда искрит", – признался глава государства.

Все равно скажет

Белорусский лидер признался, что когда воспитывал старших сыновей, то был очень занятым человеком, которому нужно было зарабатывать каждый день на хлеб насущный.

"Здесь более постоянная, стабильная жизнь. Воспитывать тех сыновей и Колю – это большая разница", – обратил внимание он.

После чего добавил, что младший сын открыто озвучивает ему свое мнение. "Когда я там одерну его, он скажет: а кто тебе еще больше скажет так вот откровенно, что ты не прав? Ну, в принципе, это так и есть".

"Он даже, если я скажу: закрой рот, он все равно откроет и скажет то, что он думает", – особо отметил Александр Лукашенко.