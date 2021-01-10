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Николай Лукашенко рассказал, как папа воспринимает его советы
10.01.2021 15:41 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 10 янв ― Sputnik. Александр Лукашенко рассказал, что у его младшего сына Николая есть своя точка зрения на любой вопрос, которая не всегда совпадает с мнением отца.
"Ни у одного сына, ни у кого из троих, даже у старших, нет желания заниматься профессионально политикой", – рассказал он в интервью программе "Действующие лица с Наилей Аскер-заде" на телеканале "Россия 1".
Всегда искрит
По словам белорусского лидера, вместе с младшим сыном Николаем в домашней обстановке он "постоянно обсуждает" политику – и порой на повышенных тонах.
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"У него своя точка зрения. Правой стороной мозга я понимаю, что он имеет, не просто имеет право на свою точку зрения, он разбирается, в чем-то прав, особенно вот сейчас", – признался Александр Лукашенко.
В свою очередь сам Николай в ходе телевизионного интервью заверил, что подобная ситуация, однако, "не делает его оппозиционером".
"Конечно, у нас есть конкуренция. И конфликтные ситуации есть, но мы их эффективно решаем", – констатировал он.
После чего добавил, что зачастую дает папе советы. "Это воспринимается всегда по-разному. Из-за того, что мы – очень схожие личности, оба сильных характера, мы воспринимаем это не всегда гладко, но я уверен, что, несмотря на внешнюю эмоциональную окраску, мы прислушиваемся друг к другу".
Александр Лукашенко рассказал, что с младшим сыном "не то что какая-то конкуренция, а, наверное, как и везде, всегда есть у одного такая точка зрения".
"Он подрастает, амбиции там какие-то. Другая точка зрения. Всегда искрит", – признался глава государства.
Все равно скажет
Белорусский лидер признался, что когда воспитывал старших сыновей, то был очень занятым человеком, которому нужно было зарабатывать каждый день на хлеб насущный.
© Sputnik / Виктор Толочко
"Здесь более постоянная, стабильная жизнь. Воспитывать тех сыновей и Колю – это большая разница", – обратил внимание он.
После чего добавил, что младший сын открыто озвучивает ему свое мнение. "Когда я там одерну его, он скажет: а кто тебе еще больше скажет так вот откровенно, что ты не прав? Ну, в принципе, это так и есть".
"Он даже, если я скажу: закрой рот, он все равно откроет и скажет то, что он думает", – особо отметил Александр Лукашенко.
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Белорусский лидер рассказал в телевизионном интервью, есть ли политические амбиции у его сыновей и в чем разница в воспитании старших сыновей и младшего.
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