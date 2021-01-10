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В Microsoft предложили способ создания цифровой копии человека

10.01.2021 15:43 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Многие ученые думают над тем, как “обмануть” смерть. Необычное решение вечной проблемы предложил Microsoft и даже уже запатентовала свою технологию.


 
В компании планируют создавать цифровые “копии” людей в виде чат-ботов. На основе различных данных о человеке, например, о его стиле переписки, голосе, фотографиях, будет создаваться его специальный индекс, который и будет определять характерные особенности “личности” бота. Для того чтобы “реинкарнировать” нужного человека, нужно передать данные с его компьютера, телефона, планшета, сообщает Naked Science.

Отмечается, что помимо чат-бота компания может предоставлять и двухмерную или трехмерную графическую модель человека, а также персонализированный синтезатор голоса. Таким образом, модель сможет выглядеть, говорить как личность. Алгоритм могут использовать как для воссоздания образа умерших людей, так и для “копирования” особенностей живых.
 
 
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Многие ученые думают над тем, как “обмануть” смерть. Необычное решение вечной проблемы предложил Microsoft и даже уже запатентовала свою технологию.
 
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