|
Принц Гарри и Меган Маркл собираются отказаться от соцсетей
Источник материала: СТВ
Принц Гарри и его жена Меган Маркл решили больше не использовать свои аккаунты в соцсетях Twitter и Facebook.
Как
Теперь герцог и герцогиня Сассекские будут делиться новостями из своей жизни на сайте благотворительного фонда Archewell. Предположительно, у фонда тоже не будет аккаунтов в соцсетях.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Принц Гарри и его жена Меган Маркл решили больше не использовать свои аккаунты в соцсетях Twitter и Facebook. Как сообщает The Times, вероятной причина отказа от соцсетей...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)