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Принц Гарри и Меган Маркл собираются отказаться от соцсетей

10.01.2021 16:15 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Принц Гарри и его жена Меган Маркл решили больше не использовать свои аккаунты в соцсетях Twitter и Facebook.

Как сообщает The Times, вероятной причина отказа от соцсетей стала волна негатива, с которой столкнулись супруги. Меган не раз признавалась, что получает множество оскорбительных сообщений.

Теперь герцог и герцогиня Сассекские будут делиться новостями из своей жизни на сайте благотворительного фонда Archewell. Предположительно, у фонда тоже не будет аккаунтов в соцсетях.

Ранее Меган Маркл рассказала о том, что перенесла выкидыш. После этого случая герцогиня Сассекская попросила других женщин не замалчивать эту проблему – подробнее здесь.

Люди в материале: Меган Маркл, Принц Гарри, Meghan Markle, Prince Harry

 
Теги: Новости
 
 
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Принц Гарри и его жена Меган Маркл решили больше не использовать свои аккаунты в соцсетях Twitter и Facebook. Как сообщает The Times, вероятной причина отказа от соцсетей...
 
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