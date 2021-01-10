Конституция и референдум: планы снова меняются. Лукашенко пытается продинамить Кремль еще год

Лукашенко снова меняет планы: теперь уже проект изменений в Конституцию появится к концу 2021 года, а затем будет вынесен на референдум. Естественно, суть изменений хранится в “жэйстачайшэй” тайне.





«Есть ли у вас план, мистер Фикс? Конечно, у меня есть план». Лукашенко изворачивается, как мультяшный герой, – лишь бы не отдавать любимую.





Беларускай праўдзе , что из очередного плана получится. Аналитик Беларуского института стратегических исследований (BISS) Вадим Можейко рассказал, что из очередного плана получится.





- Лукашенко озвучил новый план строительства “новой Беларуси”: к концу 2021 года появится проект изменений в Конституцию, который будет принят на референдуме; сроки плебисцита назовет Всебеларуское народное собрание. Лукашенко собрался править всерьез и надолго?





- Лукашенко демонстрирует качества авторитарного правителя, который, с одной стороны, не хочет уходить, с другой – не способен предложить убедительных путей оставаться у руля. Лукашенко просто тянет время. Есть типичное авторитарное, возможно, возрастное сомнительное качество, когда неспособность принять решение конвертируется в механическое затягивание времени. И конечно же, словам про конец 2021 года, про референдум можно верить ничуть не больше, чем обещаниям принять Конституцию на Всебеларуском народном собрании в декабре 2020 года. Лукашенко очень легко меняет свои планы и забирает свои слова назад.





Надо обратить внимание, что заявление сделано на телеканале “Россия 1”, следовательно, больше рассчитано на российскую аудиторию. Я бы назвал это заявление пробным шаром, попыткой прозондировать почву относительно того, что произойдет, если он попробует продинамить Россию еще год.





- Банальная попытка обвести Кремль вокруг пальца?





- Собственно, этим Лукашенко и занимался предыдущие 26 лет – с тех пор, как стиало ясно, что в России прочно уселся Путин, и все планы Лукашенко стать президентом “союзного государства” пошли прахом. С тех пор Лукашенко и пытается тормозить отношения – будь то союзная интеграция или конституционная реформа. А пока идет время, можно попытаться вытянуть из России и какие-нибудь экономические преференции.









- На этот раз выгорит?





- Проблема Лукашенко в том, что российское требование по конституционной реформе базируется на событиях внутри Беларуси (в отличие от союзной интеграции, которая основывалась на хотелках самой России). Соответственно, ключ от решения политического кризиса находится не в Москве, а в Минске. Изначально кризис возник не в России, а в Беларуси, поэтому Лукашенко надо решать проблему не с Россией, а с беларуским обществом. Но с протестами у Лукашенко, видимо, полный затык, потому что подавить мирный протест силой не получается, а тем более нет никакой готовности идти на переговоры – из-за этого ситуация никак не развивается дальше.





- Чем может закончиться попытка вынести изменения в Конституцию на референдум? Особенно если ее предпримет Лукашенко?





- В сложившихся политических условиях любой электоральный процесс – будь то рефередум, будь то выборы любого уровня – станет еще одним катализатором, еще одним местом и формой протеста, и губительным для власти. Потому что это будет все что угодно, но только не электоральная процедура: любое участие избирателей приведет к протестам. Попытка принять изменения в Конституцию на референдуме будет иметь не бОльшую легитимность, чем принятие Конституци на Всебеларуском народном собрании.





- Кстати, Лукашенко в новогоднем поздравление призвал беларусов “перевернуть страницу”…





- Когда Лукашенко издал указ, которым объявил 2021-й годом народного единства, мне напомнило это сказку, в которой царю предлагали издать указ, по которому все девушки должны быть красивыми, а парни обязаны всех поголовно любить. Издать указ можно, но пользы от этого никакой, издать указ о годе народного единства можно, но это не значит, что он приведет к народному единству. Для народного единства нужны не указы, а действия, а чтобы после конфликта наступило примирение, налдо научиться признавать ошибки и просить прощения, находить компромисс, устраивающий обе стороны – ни на что беларуская власть идти не готова. Власть предлагает забыть все, что произошло, и жить дальше. Но так конфликты не решаются.